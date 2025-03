Polska polisa bezpieczeństwa. Krajowe zamienniki importowanej broni

Nie jest to zagrożenie, pozostające wyłącznie w sferze teorii. Potwierdza to skandal, jaki wybuchł w związku z zakupem przez Australię izraelskiego systemu zarządzania walką (BMS) C2 (Command and Control) opracowanego przez firmę Elbit.

Audyt wykazał, że izraelski system przekazywał dane nie tylko australijskiemu dowództwu, ale został opracowany tak, by niejawnie przesyłać je także do Izraela. Efektem wykrycia tych funkcji był międzynarodowy skandal i zerwanie przez Australię współpracy z dostawcą BMS-a.

"Kody do broni". Kto ma dostęp do kodów źródłowych, kontroluje uzbrojenie

Czy USA mogą zdalnie wyłączyć IBCS, pozbawiając tym samym Polskę istotnego elementu obrony przeciwlotniczej? Nie ma żadnych dowodów na to, że jest to możliwe, a gdyby było - jest to bardzo mało prawdopodobne, co w rozmowie z WP wyjaśnił dr Tomasz Smura z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.