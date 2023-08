US Army z kompaktową bronią laserową. Northrop Grumman dostarczyło Phantoma

Tym jest dostarczony do testów zaprojektowany przez inżynierów z działu zajmującego się bronią energetyczną koncernu Northrop Grumman przenośny Phantom. Jest to laser o mocy 10 kW zamknięty we wzmocnionej odpornej na trudy pola walki obudowie o objętości 3.66 m i masie poniżej 90,7 kg.