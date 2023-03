UR-77 Meteorit. Ten pojazd to bezużyteczna jeżdżąca bomba

Jak podaje użytkownik Twittera Rob Lee powołując się na wpis na Telegramie rosyjskiego korespondenta wojennego Vladena Tatarskiego większość rosyjskich strat w rejonie Awdijiwki i Zaporoża jest spowodowana minami. Korespondent wspomina też, że rosyjski system rozminowywania UR-77 Meteorit jest bezużyteczny i brakuje chętnych do jego obsługi. Jak przyznaje Rosjanin, jest to sprzęt dla samobójców, a tych w wojsku ma być niewielu.

W sieci są liczne przypadki zniszczenia tego systemu, który przewozi na pokładzie ponad 700 kg ładunków wydłużonych mających formę wybuchowej liny. Potężna eksplozja nie niszczy tylko pojazdu, ale wszystko w pobliskiej okolicy. Rosjanie w akcie desperacji zaczęli też odpinać linę przy strzale, ale spowodowało to znaczące pogorszenie celności.

Ponadto wybuchowy efekt jest ograniczony do parudziesięciu metrów, a nie 100 m. Z drugiej strony jeśli taki ważący ponad 700 kg ładunek wydłużony spadnie na okop i eksploduje (nie zawsze ma to miejsce) to ten po prostu znika.