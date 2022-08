Ukraińcy znaleźli to w lesie. To pojazd UR-77 Meteoryt

UR-77 Meteoryt to opracowany w ZSRR pojazd do rozminowywania, oparty na wariancie podwozia samobieżnej haubicy 2S1 Goździk. Konstrukcja jest produkowana od 1978 r. Maszyna jest przeznaczona do tworzenia przejść przez rumowiska i pola minowe w warunkach bojowych. Jak zauważa serwis Smart Age , chociaż UR-77 " w praktyce są pojazdami wsparcia, mogą być wykorzystane ofensywnie".

W Ukrainie, a wcześniej w Syrii, maszyny te posłużyły m.in. do niszczenia budynków. Z UR-77 odpalane są specjalne bomby o nazwie MICLIC, które służą głównie do tworzenia wyłomów na zaminowanych terenach. Eksplozja ładunku skutkuje powstaniem potężnej fali uderzeniowej, która detonuje miny. Zasada działania MICLIC sprawdza się również przy niszczeniu ogromnych obszarów, punktów oporu czy właśnie budowli.

Przejścia powstałe na polu minowym mają do 6 metrów szerokości i od 80 do 90 metrów długości. Pojazd ma masę ok. 15 t i jest obsługiwany przez dwie osoby. Pojazd jest chroniony przez pancerz o grubości o 20 mm. UR-77 jest napędzany przez silnik wysokoprężny V8 o mocy 300 KM. Maszyna osiąga prędkość maksymalną 60 km/h po drodze oraz ok. 4 km/h w wodzie. Zasięg pojazdu wynosi 500 km.