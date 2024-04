Ukraińcy chcą własnych bezzałogowców myśliwskich. Szukają ich wykonawców

"Brave1" na początku kwietnia ogłosił konkurs na budowę bezzałogowca myśliwskiego dla ukraińskiej armii. Jak wyjaśnia, ta technologia ma pomóc w walce z wrogimi dronami rozpoznawczymi bez konieczności wydawania cennych środków sił powietrznych. Wymogi, jakie ma spełniać maszyna, to przede wszystkim możliwość lotu z prędkością 100-150 km i osiągania wysokości 1500 m. Osoba, która wygra konkurs, dostanie wsparcie w zakresie rozwoju i finalizacji projektu.

Bezzałogowce myśliwskie, które chce pozyskać Ukraina, mają być stosunkowo tanim sposobem na rosyjskie drony rozpoznawcze. Portal Militarny zwraca uwagę, że tym coraz częściej udaj się wlecieć "na głębokość nawet 50-60 km poza linię styku wojsk". Umożliwia im to zbieranie cennych informacji o pozycjach Ukraińców, systemach dowodzenia, kolumnach logistycznych oraz rozmieszczeniu cennego sprzętu wojskowego, które następnie są wykorzystywane do kierowania ognia i ich niszczenia.

"Brave1" wspomina, że przyszły, ukraińskich bezzałogowiec myśliwski ma przeciwstawić się bezzałogowym statkom powietrznym typu ZALA, Orłan, czy SuperCam. Warto wspomnieć, że drony ZALA, produkowane przez Zala Group, firmę należącą do Grupy Kałasznikowa, to jedne z najbardziej śmiercionośnych, rosyjskich bezzałogowców. Dobrym przykładem jest tutaj model Lancet-3, którego Rosjanie używają do niszczenia pozycji oraz sprzętu Ukraińców.