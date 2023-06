Ulepszony karabinek AK-12 pokazany mediom. Wersja 3.0 konstrukcyjnej porażki

Jeszcze w lutym pojawiły się przecieki dotyczące trzeciego wariantu karabinka, którego małe partie miały być testowane przez rosyjskich żołnierzy biorących udział w wojnie w Ukrainie. Ostateczny efekt zaprezentowano na oficjalnym pokazie Koncernu Kałasznikow dla mediów, który w najbliższym czasie powinien wejść do masowej produkcji.

W stosunku do starszych wersji karabinka AK-12 wprowadzonych do służby w 2018 roku będących po prostu próbą dostosowania starszych karabinków AK-74M do standardów współczesnego pola bitwy zmianie uległa kolba, która ma inną poduszkę policzkową, zmieniono tłumik płomienia pełniący też funkcję kompensatora, na który można szybko zamontować tłumik dźwięku, zmieniono okładziny lufy, zastosowano bardziej ergonomiczny chwyt pistoletowy oraz wprowadzono dwie inne najważniejsze zmiany.