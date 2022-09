Sprawdziły się w Ukrainie. MON zamawia kolejne Kraby

Broń, za której produkcję odpowiada Huta Stalowa Wola, jest osadzona na podwoziu gąsienicowym i może rozwijać prędkość do 60 km/h po utwardzanej drodze. Główne uzbrojenie Kraba stanowi armata kal. 155 mm z lufą o długości 52 mm (jest to standard w armatohaubicach używanych przez państwa NATO). Masa własna polskiego sprzętu wynosi 48 t, a jego zasięg to ok. 400 km.