Tego Putin nie przewidział. Ukraińcy dziękują Rosjanom

W rozmowie z agencją Army Inform , serwisem należącym do resortu obrony w Kijowie, żołnierze wskazują, że jednym z problemów Rosjan jest słabe rozpoznanie. Według Ukraińców wróg próbuje namierzyć broń za pomocą ostrzału artyleryjskiego oraz z powietrza. Obrońcy co jakiś czas odpowiadają ogniem z broni średniego i dalekiego zasięgu, aby zmusić nieprzyjaciela do ostrzeliwania obszarów, gdzie w rzeczywistości nie umieszczono żadnego sprzętu.

Rozmówcy Army Inform wymieniają wśród "prezentów" od okupantów pojazd opancerzony GAZ Tigr, nowe granatniki, ciężkie karabiny maszynowe SPG oraz nowiutki bojowy wóz piechoty BMD-3 (jego przebieg to zaledwie 800 km). Do ogólnej listy rosyjskiego sprzętu przechwyconego przez Ukraińców można dodać nowe czołgi T-80BWM oraz przeciwlotniczy system Pancyr-S1.

GAZ Tigr to nazwa rodziny rosyjskich terenowych samochodów opancerzonych. Pojazd ma ładowność do 1200 kg, a jedna z jego wersji – ABSz 233116 – została zaprojektowana z myślą o przenoszeniu kompleksu rakietowego Kornet-D1. Konstrukcja jest przystosowana do pracy w najtrudniejszych warunkach – może operować w temperaturach z zakresu od -14 do +50 stopni Celsjusza.