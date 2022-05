Brawurowy kontratak Ukrainy. Su-27 leciały nisko nad powierzchnią wody

W nalotach na Wyspę Węży na Morzu Czarnym uczestniczyły myśliwce Su-27. Do sieci trafiło nagranie, które przedstawia ich brawurową akcję. Widać na nim, jak myśliwce podchodzą do ataku, lecąc bardzo nisko nad powierzchnią wody. Materiał został nagrany kamerą zamontowaną w dronie Bayraktar TB2. Można go zobaczyć poniżej.