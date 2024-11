Ukraińcy rozkręcili Kimskandera. Wewnątrz zaskakujące połączenie Wschodu i Zachodu

Rosjanie ze względu na wyczerpanie wydawałoby się do niedawna uważanych przez wielu "nieskończonych" poradzieckich zapasów amunicji i niewystarczające możliwości produkcji są zmuszeni zaspokajać aż 60 proc. potrzeb dostawami z Korei Północnej .

Poza prostymi pociskami artyleryjskimi i rakietami niekierowanymi Rosjanie otrzymują też północnokoreańskie pociski balistyczne KN-23/24. Te jak ma to miejsce w przypadku odciętych od świata reżimów, powstają na bazie komercyjnych komponentów pochodzących m.in. z ChRL, USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Japonii, Niemiec czy Szwajcarii. Niektóre takie jak np. przetwornica DC/DC od XP Power powstały nawet w 2023 roku.

Korea Północna podobnie jak ma to miejsce z Iranem, opracowała system pozyskiwania elektroniki poprzez sieć podmiotów maskujących klienta końcowego. Oczywiście chodzi tutaj o pozyskanie komponentów komercyjnych dostępnych w wolnej sprzedaży . Drugim źródłem są końcowi dystrybutorzy z niektórych państw takich jak np. Kazachstan skłonni sprzedać daną elektronikę sankcjonowanym podmiotom np. po kilkukrotności ceny rynkowej w imię zysku.

Warto zaznaczyć, że do produkcji uzbrojenia niekoniecznie są potrzebne układy wojskowe, ponieważ komercyjna elektronika też da radę. Odbije się to jednak na niezawodności, ponieważ np. układy przeznaczone dla pralek nie były projektowe do pracy w warunkach przeciążeń czy temperatur działających np. na pocisk balistyczny.