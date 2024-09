Rosjanie mają problem. Magazyny w Toropcu zrównane z ziemią

Baza Rosjan w Toropcu dzieliła się na dwie części - starą oraz nową. Ukraińcom udało się zniszczyć co najmniej 17 budynków z tej pierwszej oraz 15 schronów magazynowych z tej drugiej. Na tym nie skończą się jednak straty Rosjan, ponieważ część innych budowli została uszkodzona (aktualnie na bazie zdjęć satelitarnych nie można ocenić, w jakim stopniu), a w niektórych miejscach widoczne są duże kratery po detonacjach.

Zdaniem analityka cytowanego przez Unian, w najlepszym wypadku Rosjanie będą w stanie uratować ze zniszczonych magazynów nie więcej niż 10-20 proc. amunicji, która znajdowała się w nich w chwili ataku. Szacuje się, że mogło być to nawet 30 tys. ton różnego rodzaju pocisków i rakiet balistycznych.

Andrij Kowałenko, szef związanego z władzami ukraińskimi Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji, informował, że Rosjanie przechowywali w tych składach rakiety Grad, S-300 i S-400, a także pociski balistyczne Iskander i KN-23. Szczególnie interesujące są te ostatnie, ponieważ jest to arsenał dostarczany Rosji przez sojusznika. Pociski balistyczne KN-23 pochodzą z Korei Północnej. Mają zasięg ok. 600 km i już dawały się we znaki Ukraińcom spadając na ich tereny.