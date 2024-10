Uderzenie w Charkowie. Rosjanie użyli nowej tajemniczej broni

Koncepcyjnie jest to rozwinięcie idei bomby FAB-500 z modułem UMPK , do której dodano sekcję napędową pocisku Ch-38. Całość ma ważyć około 600 kg, z czego materiał wybuchowy stanowi 315 kg.

Jest to więc koncepcja zbliżona do francuskich bomb kierowanych AASM Hammer także dysponujących dopalaczem rakietowym. W efekcie rosyjska rakietowa bomba szybująca po zrzuceniu z wysokiego pułapu ma charakteryzować się zasięgiem aż 120 km. Pozwala to na atakowanie celów poza zasięgiem większości systemów przeciwlotniczych.