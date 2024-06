Czeska inicjatywa amunicyjna. Dostawy już są w Ukrainie

Premier Czech Petr Fiala poinformował na X (dawny Twitter), że pierwsza partia amunicji artyleryjskiej już została do Ukrainy jakiś czas temu. Zbiega się to z większą liczbą zdjęć pocisków artyleryjskich z Indii, co może wskazywać na jednego z tajnych dostawców dla czeskiej inicjatywy amunicyjnej.