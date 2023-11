Te Merkawy Mk III miały zostać sprzedane. Tymczasem polują na Hamas

Do Strefy Gazy Izrael nie wysłał wyłącznie najnowszych czołgów Merkawa Mk IV, ale nawet niedawno wycofane i ponownie przywrócone do służby czołgi Merkawa Mk III. Przestawiamy, jak sobie one radzą i co potrafią.

W sieci pojawiło się ciekawe nagranie przestawiające działanie czołgów Merkawa Mk III będących na wyposażeniu 551. Brygady Rezerwy Sił Obronnych Izraela (IDF). Na nagraniu widać jak Merkawa Mk III ostrzeliwuje różne cele w północnej części Strefy Gazy i już w pierwszych sekundach widać, że został trafiony zbiornik paliwa bądź skład broni i amunicji Hamasu (w kadrze widać tuż po eksplozji lecącą w losowym kierunku rakietę).

Warto zaznaczyć, że wykorzystywane czołgi to starsze modele Merkaw, które jeszcze niedawno miały zostać sprzedane. Jednakże ze względu na wydarzenia z 7 października i będącą ich pokłosiem operację w Strefie Gazy Izrael zdecydował się je przywrócić do służby, ponieważ czołgów nigdy za mało.

Merkawa Mk III — standard z czasów lat 80-90. XX wieku

Czołgi Merkawa Mk III to konstrukcja zaprojektowana pod koniec lat 80. XX wieku produkowana do 2002 r. kiedy to została zastąpiona przez nowszą Merkawę Mk IV. Podobnie jak w przypadku poprzedników mamy tutaj nietypowy jak na czołgi układ konstrukcyjny z silnikiem umieszczonym z przodu.

Jak pisał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik takie rozwiązanie w pierwszych czołgach Merkawa było podyktowane tym aby nawet w przypadku braku pancerza specjalnego wzmocnić ochronę załogi. Następnie mimo pozyskania dostępu do pancerza wielowarstwowego stosowanego m.in. czołgach Abrams, Challenger czy Leopard 2 koncepcja nie uległa zmianie.

Merkawa Mk III poza nowoczesnym pancerzem w porównaniu do poprzedników zyskała też potężną gładkolufową armatę IMI MG251 kal. 120 mm o długości 44 kalibrów kompatybilną z amunicją czołgową państw NATO. Nowa armata była też zdolna do wystrzeliwania przeciwpancernych pocisków kierowanych LAHAT o zasięgu do 8 km zdolnych do atakowania celów pancernych od góry.

Merkawa Mk III o masie ponad 60 ton to bardzo dobrze opancerzony czołg także od boku co pokazują liczne trafienia czołgów Merkawa Mk III przez bojowników Hamasu, które nie skutkują ich zniszczeniem (brak zdjęć bądź nagrań wraków). Warto jednak zaznaczyć, że te warianty w przeciwieństwie do nowszych Merkawa Mk IV nie są wyposażone w systemy obrony aktywnej Trophy co w większym stopniu naraża je na straty w przypadku zasadzek z bronią przeciwpancerną.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski