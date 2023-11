Bojownik Hamasu vs czołg Merkava Mk. IVM. Dokonał szaleńczej szarży

Większość ataków bojowników Hamasu ma konwencjonalny charakter z wykorzystaniem ręcznej broni przeciwpancernej, ale zdarzają się też ataki w stylu samobójczym. Na poniższym nagraniu widać jak bojownik Hamasu podbiega do czołgu Merkava Mk. IVM i zostawia na nim granat przeciwpancerny z granatnika RPG-7.

Tutaj co prawda mamy tylko umieszczenie tandemowego granatu przeciwpancernego pomiędzy wieżą a kadłubem czołgu i następnie jego próbę zdetonowania strzałem z granatnika RPG-7 . Niestety nagranie się szybko urywa i efektów nie widać.

Możliwe, że wystrzelony granat został zdetonowany przez system obrony aktywnej Trophy, a później załoga czołgu znajdzie zaklinowany granat. Jeśli jednak zaklinowany granat się zdetonował, to mogło dojść do przebicia pancerza, a to właśnie w tylnej części czołgu Merkawa jest przechowywana amunicja.