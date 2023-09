Rosjanie zniszczyli Challengera 2. Nikt przed nimi tego nie dokonał

Zdjęcia oraz krótkie nagranie prezentujące płonący czołg bardzo szybko obiegły media społecznościowe. Początkowo były rozpowszechniane głównie przez rosyjskie kanały, w związku z czym brakowało pewności czy faktycznie jest to Challenger 2. Potwierdziły to jednak analizy ekspertów cytowanych przez brytyjskie media, a także tamtejszy minister obrony Grant Shapps.

Zniszczony czołg najprawdopodobniej należał do 82. Brygady Desantowo-Szturmowej. Jak informowaliśmy, to świetnie wyposażona ukraińska jednostka korzystająca m.in. z Challengerów i amerykańskich transporterów opancerzonych Stryker.

Challenger 2 to brytyjski czołg podstawowy trzeciej generacji. Wyróżnia się przede wszystkim wielowarstwowym pancerzem Chobham/Dorchester . Można montować w nim dodatkowe zestawy pancerza reaktywnego, załoga jest też chroniona przez system NBC (ochrony jądrowej, biologicznej i chemicznej). W momencie wchodzenia tego czołgu do służby w 1994 r. miał on opinię najbezpieczniejszego na świecie. Nawet dziś Challenger 2 wypada pod tym kątem ponadprzeciętnie.

Z racji rozbudowanego pancerza Challenger 2 waży ponad 60 t, ale posiadając silnik o mocy 1200 KM jest w stanie rozpędzić się do ok. 55 km/h. Jest wyposaży dwa karabiny maszynowe kal. 7,62 mm, a przede wszystkim w gwintowaną armatę L30A1 kal. 120 mm, co też wyróżnia go na tle innych czołgów posiadanych przez państwa NATO (są wyposażone w armaty gładkolufowe).