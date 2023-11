Izrael zmienił zdanie. Starsze wersje czołgów Merkawa będą potrzebne

Informacje o chęci sprzedaży ok. 200 czołgów Merkawa Mk. 3 (i być może także Mk. 2) pojawiły się w połowie czerwca br. Kilka tygodni później izraelscy wojskowi potwierdzili, że prowadzone są konkretne rozmowy z dwoma krajami - Cyprem i Maroko . Finalnie nie dojdzie jednak to transakcji.

Całkowita długość czołgu Merkawa Mk. 3 przekracza 9 m, a waga sięga aż 65 t. Mimo tego jest on w stanie osiągać prędkość do ok. 60 km/h. Na wyposażeniu posiada on także moździerz kal. 60 mm i karabiny maszynowe kal. 7,62 mm.