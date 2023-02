Europejski czołg przyszłości KF51 Panther dla Ukrainy? Rozmowy trwają

Tutaj mamy przykład inicjatywy producenta, który oferuje nową jakość, ale w oparciu o już opracowane i dostępne rozwiązania podobnie jak miało to miejsce z bojowymi wozami piechoty KF41 Lynx względem Pumy . Takie podejście pozwala na bardzo szybkie wdrożenie nowej konstrukcji do produkcji, co chcą wykorzystać Ukraińcy.

Czołg KF-51 Panther w ostatnio zaprezentowanej konfiguracji miał masę 59 ton i jego wymiary zostały zoptymalizowane do transportu koleją w uwzględnieniem tuneli z normą AMovP-4L. Mimo zmniejszonej masy w stosunku do najnowszych wariantów cozłgów Leopard 2 (około 70 ton) poziom ochrony ma być porównywalny lub nawet wyższy, a w standardzie ma być system ochrony aktywnej .

Jak nie Niemcy, to Francja? Do Ukrainy mogą trafić czołgi Leclerc

Jeśli to, co przedstawia dyrektor koncernu Rheinmetall się ziści, to Ukraina w przyszłym roku będzie dysponowała pierwszymi egzemplarzami najnowszych czołgów świata na długo przed Europą. Ta wedle pierwotnych planów będzie czekać na rezultaty programu MGCS nawet do okolic 2040 roku.