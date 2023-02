Chiny pomagają dozbrajać Rosję? Te dane mówią wszystko

Kreml interesuje się zwłaszcza chipami wykorzystywanymi przy produkcji pocisków manewrujących , sprzętem nawigacyjnym oraz elementami do systemów GPS. Nie powinno to dziwić, gdyż – jak wynika z wcześniejszych ustaleń – Moskwie udawało się wcześniej omijać zachodnie sankcje, dzięki czemu możliwe było montownie w rosyjskiej broni komponentów produkcji m.in. amerykańskiej.

Według WSJ w sierpniu 2022 r. chińska państwowa firma Poly Technologies 31 wysłała Rosjanom sprzęt nawigacyjny dla śmigłowców Mi-17. W tym samym miesiącu przedsiębiorstwo wysłało antenę teleskopową do stacji zagłuszającej RB-531B "Infauna", wykorzystując do tego szlak przerzutowy w Uzbekistanie.

Z kolei China Taly Aviation Technologies Corp., firma należąca do Departamentu Wyposażenia Sił Powietrznych Chin, dostarczyła rosyjskiemu przedsiębiorstwu "Almaz-Anteh" elementy do produkcji stacji radarowej 96L6E, która stanowi część kompleksu S-400. Jednym z najaktywniejszych eksporterów elektroniki do Rosji była w ub.r. chińska firma Sinno Electronics, która w okresie od kwietnia do października wysłała aż 1,3 tys. partii towaru o deklarowanej wartości ponad 2 mln dolarów.