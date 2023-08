Tajemniczy klient OIP Land Systems. Czołgi Leopard 1 pojadą do Ukrainy

Wygląda na to, że ktoś zdecydował się odkupić 50 czołgów Leopard 1 ze składu belgijskiej firmy OIP Land Systems zawierającego dziesiątki różnego rodzaju sprzętu wojskowego .

Klient pozostaje nieznany, ale pierwsze czołgi Leopard 1A5BE opuszczają skład i są transportowane do Niemiec oraz Włoch dysponujących możliwościami ich modernizacji i przywrócenia do gotowości bojowej.

Z ciekawostek warto zaznaczyć, że w latach 2000. XXI wieku Belgia sprzedała swoje czołgi Leopard 1 firmie OIP za 15 tys. euro sztuka. Gorzej jednak jest z odkupem, ponieważ jeszcze niedawno firma żądała 500 tys. euro za sztukę. Wygląda jednak, że doszło jednak do jakiego porozumienia, ale prac remontowych nie wykona OIP, a producenci z Niemiec i Włoch.

Czołgi zabrane z magazynu OIP to belgijskie Leopard 1A5BE, czyli modernizacja z lat. 90. XX wieku. Te maszyny mimo iluzorycznego pancerza chroniącego przed co najwyżej słabszymi armatami automatycznymi i odłamkami artyleryjskimi wbrew pozorom mogą się okazać całkiem użyteczne.

Warto bowiem zaznaczyć, że 40-tonowe czołgi charakteryzują się bardzo dobrą mobilnością w trudnym terenie, a ich gwintowana armata kal. 105 mm jest zdolna do wyeliminowania bez problemu frontalnego pancerza wczesnych czołgów T-72 Ural bądź tym bardziej T-62 lub jeszcze starszych T-54/55 .

Gorzej wygląda sprawa z co prawda rzadkimi najnowszymi maszynami (tylko nowoczesna amunicja może tutaj poprawić szansę). Warto jednak zaznaczyć, że czołgi Leopard 1 będą najpewniej wykorzystywane w charakterze wsparcia ogniowego, a nie do frontalnych ataków. Możliwe też, że Ukraińcy będą z nich korzystać w podobny sposób jak AMX-ów 10 RC/RCR i artylerii krótkiego zasięgu jak miało to miejsce przy T-64.