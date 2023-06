System 3K60 Bał przy granicy z Ukrainą. To jeden z filarów władzy Putina

Systemy te uzupełniają się nawzajem dzięki różnej charakterystyce pocisków. Bastion jest wyposażony w ciężkie, naddźwiękowe pociski P-800 Onyks . Bał wystrzeliwuje pociski Ch-35 – mniejsze, poddźwiękowe, za to trudniejsze do wykrycia do Onyksów.

Według Rosjan pozwala to na wyłączenie z walki, co nie musi oznaczać zatopienia, okrętu o wyporności 5 tys. ton. Oznacza to jednostki nieco mniejsze od planowanych, polskich fregat typu Miecznik (ich wyporność oszacowano na do 7 tys. ton). Zasięg pocisku wzrasta wraz z kolejnymi modernizacjami. Początkowo wynosił ok. 130 km, po czym zwiększono go do 260-300 km.