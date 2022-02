Rosyjskie manewry. Odpalono rakiety mogące przenosić głowice jądrowe

Pociski zostały odpalone podczas ćwiczeń Sił Odstraszania Strategicznego Grom-2022. Jak donoszą rosyjskie media, z jednostek Floty Czarnomorskiej i Północnej wystrzelone zostały pociski Kalibr i Cyrkon. Pierwszy z nich to rakieta manewrująca zdolna do atakowania celów lądowych i nawodnych. Może być wyposażona w głowicę jądrową lub konwencjonalną, a jej zasięg wynosi (w zależności od wersji) od 1500 do 2600 km.

Cyrkon jest natomiast pociskiem hipersonicznym, który osiąga zdaniem Rosjan prędkość ponad 11 tys. km/h. Jego zasięg to ok. 1000 km. Ważący ponad trzy tony Cyrkon może być wystrzeliwany z okrętów podwodnych i jednostek nawodnych.

Rosja odpala rakiety

To nie wszystkie zaawansowane pociski, które zostały ostatnio odpalone na rosyjskich manewrach. Z doświadczalnego kosmodromu Plesieck w obwodzie archangielskim wystrzelono międzykontynentalny pocisk balistyczny Jars na poligon Kura na Kamczatce. Jest to rakieta na paliwo stałe o szacowanym zasięgu 11 tys. km. Może przenosić od trzech do sześciu głowić jądrowych o mocy 150-300 kiloton każda. Jars wszedł do służby w 2010 r.

Odpalenie pocisku Cyrkon

Na poligonie Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim odbyło się odpalenie pocisku manewrującego Iskander. Według oficjalnych danych jego pocisk wynosi ok. 500 km. Pocisk jest wystrzeliwany z samochodowej dwuprowadnicowej wyrzutni typu TEL 9P78. Nieoficjalnie Iskandery mogą przenosić głowice jądrowe o mocy od 5 do 50 kiloton.

Odpalenie pocisku Jars

Na Morzu Barentsa odpalono z okrętu atomowego Karelia na poligon Kura pocisk balistyczny Siniewa. Mowa o rakiecie międzykontynentalnej, której deklarowany zasięg wynosi ok. 8300 km (jeden z testów wykazał jednak, że jest ona w stanie pokonać dystans o długości ponad 11,5 tys. km). Siniewa weszła do służby w 2007 r. Ma 14,8 m długości i waży ponad 40 ton. Pocisk może przenosić głowice jądrowe o mocy 500 kiloton.

Naddźwiękowy myśliwiec MiG-31 wystrzelił z kolei pocisk hipersoniczny Ch-47M2 Kindżał. Specyfikacja tych rakiet wciąż nie jest dobrze znana, ale nieoficjalnie mówi się, że mogą one osiągać prędkość ponad 12 tys. km/h a ich maksymalny zasięg wynosi 2 tys. km. Oznacza to, że Kindżał odpalony z obwody kaliningradzkiego dotarłby do Warszawy w ok. 2 minuty.

Odpalenie pocisku Kalibr