Rosyjskie "niedźwiedzie" atakują Ukrainę. Bombowce Tu-95 MS wciąż groźne

Bombowce strategiczne Tu-95 MS zbliżyły się do przestrzeni powietrznej Ukrainy, a następnie wystrzeliły pociski manewrujące, donosi Ukrinform. Te maszyny niejednokrotnie pomagały Rosji w przeprowadzaniu podobnych ataków. Moskwa używa ich też do pokazu sił, co zazwyczaj wiąże się z wyprawami Tu-95 nad Morze Japońskie, czy nad Europę. Nie zdarza się to jednak zbyt często ze względu na liczebność rosyjskiej floty Tu-95.

Rosyjskie "niedźwiedzie", czyli bombowce strategiczne Tu-95 (w kodzie NATO Bear - pol. niedźwiedź) od ponad 70 lat pozostają w służbie. Pomimo swojego wieku wciąż są skuteczną platformą do przenoszenia pocisków manewrujących, czego dowodem są m.in. ataki na terytorium Ukrainy. Można je też zaliczyć do niewielkiego grona maszyn, mających możliwość jednoczesnego pokonywania tak dużych odległości i przenoszenia sporych ładunków.

Rosyjskie bombowce Tu-95 MS atakują Ukrainę

Serwis organizacji The National Interest określa nawet Tu-95 mianem "rosyjskiego B-52". Amerykańskie bombowce, produkowane przez Boeinga również są ciężkimi maszynami dalekiego zasięgu, często nazywanymi "latającymi fortecami" i wykorzystywanymi przez Stany Zjednoczone do tzw. prężenia muskuł, czyli przypominania o swojej sile oraz możliwościach w strategicznych dla państwa regionach.

Obecnie Rosjanie wykorzystują wersję Tu-95 MS (Bear-H). To właśnie te maszyny miały zostać użyte do wystrzelenia pocisków manewrujących w kierunku Ukrainy 30 sierpnia. Ukrinform poinformował, że według informacji Sił Zbrojnych Ukrainy maszyny zbliżyły się do "przestrzeni powietrznej Ukrainy w rejonie obwodu sumskiego około godziny 4 [red. nad ranem]". To nie pierwsze tego typu uderzenie z użyciem Tu-95 MS. Przykładem jest, chociażby atak na ukraińską bazę lotniczą Starokonstantynów w obwodzie chmielnickim.

Należy zaznaczyć, że Moskwa nie ogranicza wykorzystania floty bombowców Tu-95 MS jedynie do ataków na Ukrainę. Maszyny są też wysyłane nad Europę. Pojawiają się np. nad morzami Barentsa, Norweskim, czy Północnym, a także nad Azją. Ich obecność zarejestrowano m.in. w pobliżu Morza Japońskiego. To element wspomnianej strategii prężenia muskuł, a niekiedy i badanie reakcji potencjalnych przeciwników.

Pomimo swojego wieku (masowa produkcja tego wariantu ruszyła w 1992 r.) bombowce Tu-95 MS wciąż są ważnym elementem rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu. Z tego też powodu Moskwa stara się zabezpieczyć posiadaną flotę maszyn na wszelkie możliwe sposoby. Po ukraińskim ataku na bazę lotniczą Engels w obwodzie saratowskim, który miał miejsce pod koniec 2022 r., część Tu-95 MS została przeniesiona na Koło Podbiegunowe, o czym już informowaliśmy.

Tyler Rogoway, ekspert od technologii militarnych z serwisu The War Zone zauważył natomiast nietypowy kamuflaż na Tu-95, które wciąż są rozmieszczone w tej bazie. Widać go na zdjęciach satelitarnych dostarczonych przez amerykańską firmę Planet Labs. Maszyny mają ciemniejsze malowanie na skrzydłach oraz części kadłuba. Zdaniem eksperta najprawdopodobniej ma to zmylić ukraińskie drony kamikadze, czy pociski R-360 Neptun.

Strata lub uszkodzenie Tu-95 MS może być dotkliwym ciosem dla Rosji. Osłabi bowiem jej zdolności do przeprowadzania ataków na terytorium Ukrainy, zwłaszcza że Moskwa według różnych źródeł posiada ok. 40-50 tego typu maszyn, ale nie wiadomo, czy wszystkie są w stanie wykonywać loty bojowe. Należy tutaj wspomnieć o specyfikacji tych maszyn, przekładającej się na ich użyteczność. Ich najważniejsze cechy zostały przedstawione na poniższej infografice:

Tu-95 MS (kliknij w grafikę, aby powiększyć) © Materiały WP

Potężne Tu-95 MS mają ma 49,6 m długości i 13,3 m wysokości, a rozpiętość jej skrzydeł to ok. 50 m. Maksymalna masa startowa tych maszyn to 185 ton, a ładowność aż 20 ton. Mogą poruszać się z prędkością sięgającą 830 km/h, a ich zasięg szacuje się na 10 500 km. Tu-95MS dostosowany jest do tankowania w locie. Jego podstawowym uzbrojeniem są dwa działka pokładowe AM-23 oraz dwa dwulufowe działka GSz-23 kal. 23 mm, umieszczone w ogonie samolotu. Maszyna może też przenosić szeroką gamę bomb i pocisków, chodzi zarówno o broń konwencjonalną, jak i jądrową. Przykładem są pociski manewrujące Kh-101 czy Kh-65.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski