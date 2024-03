Rosyjski układ naprowadzania Otblesk-U. Tak pociski Ch‑101 znajdują swoje cele

Pocisk jest przenoszony m.in. przez bombowce strategiczne Tu-95 . Ma nietypowe rozwiązanie w postaci silnika, wysuwanego spod kadłuba tuż przed startem. Co więcej, podczas lotu Ch-101 ma puste zbiorniki paliwa . Są one napełniane z instalacji paliwowe nosiciela bezpośrednio przed wystrzeleniem.

Ch-101 ma 7,4 metra długości i waży ok. 2,3 tony. Jej zasięg zależy od wysokości lotu – w optymalnych warunkach jest to nawet 3,5-4,5 tys. km. Gdy pocisk leci nisko, wykorzystując osłonę, jaką daje rzeźba terenu , jego zasięg jest jednak znacznie mniejszy.

Tym, co zwróciło uwagę Ukraińców, jest układ naprowadzania Otblesk-U, podobny do tego, jaki Amerykanie zastosowali w pocisku manewrującym Tomahawk. Jest to moduł ze skierowaną do dołu kamerą. Rejestruje ona obraz przesuwającego się pod pociskiem terenu i porównuje go z zapisanym wzorcem, pozwalając na precyzyjne określenie położenia. Nie wiadomo, jak Rosjanie poznali sposób działania amerykańskiej broni, ale rodzi to wiele ważnych pytań dla państw zachodnich. Zwłaszcza że w broni używanej przez najeźdźców znajdowano już wcześniej rozwiązania stosowane w sprzęcie państw NATO.