Nowe rosyjskie pociski opuszczają linię produkcyjną. Zostaną użyte w Ukrainie

Zgodnie z informacjami, do których dotarł Defense Express, podczas nowej rundy ataków rakietowych na całą Ukrainę 29 grudnia rosyjskie siły inwazyjne wystrzeliły co najmniej jedną rakietę wyprodukowaną w ostatnim czwartym kwartale 2022 roku. Warto jednak zauważyć, że Rosja nie pierwszy raz wykorzystuje do ataków pociski, które ledwo co opuściły linie produkcyjną. Podobna sytuacja miała miejsce w październiku 2022 roku.