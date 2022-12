Atak na rosyjskie lotniska. Uszkodzono strategiczne bombowce

Do eksplozji doszło w poniedziałek 5 grudnia na lotniskach Djagilewo w rejonie riazańskim oraz Engels-2 w rejonie saratowskim. Są to istotne obiekty rosyjskiej armii, gdzie stacjonuje część rosyjskich bombowców strategicznych. Z tego względu podejrzewa się, że wybuchy mogły być wynikiem zaplanowanej operacji Ukraińców. Wyjaśniamy, jakie są możliwości uszkodzonych rosyjskich bombowców i dlaczego ich strata to poważny cios dla Moskwy.