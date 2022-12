Stare granatniki RPG-7 na emeryturę. Pierwsze strzelanie WOT-u z nowych M72 EC Mk1

Granatniki M72 EC Mk1 produkowane przez norweskie Nammo są bronią przeciwpancerną typu "odpal i wyrzuć" zdolną do eliminowania celów na efektywnym dystansie do 350 m, ale jeśli strzelec ma szczęście, to może wyeliminować cel na dłuższym dystansie (pamiętajmy, że to prosta broń niekierowana).