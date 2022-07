Tysiące granatników dla polskich żołnierzy. Kupujemy przeciwpancerne M72

Polscy żołnierze mają obecnie do dyspozycji kierowane pociski przeciwpancerne Spike i – w przypadku Obrony Terytorialnej – Javelin. To dobra i skuteczna broń (choć jest jej ciągle za mało!), jednak jej przeznaczeniem jest zwalczanie pojazdów opancerzonych na większych dystansach.

Lekkie granatniki uzupełnią w takiej sytuacji istniejącą lukę, pozwalając na niszczenie opancerzonych celów na dystansie do 350 m. Używane przez polskich żołnierzy granatniki RPG-7 są obecnie przestarzałe (choć nowe pociski mogłyby znacząco zwiększyć skuteczność tej broni).

W takiej sytuacji do Polski trafi – w pierwszej transzy – kilkanaście tysięcy jednorazowych granatników M72 EC Mk1, dostarczonych przez norweską firmę Nammo Raufoss AS. Koszt zakupu to 150 mln zł.

Granatnik M72 EC Mk1 – dane techniczne

M72 EC Mk1 to najnowsza wersja rozwijanego od kilkudziesięciu lat granatnika M72 LAW (Light Anti-tank Weapon – lekka broń przeciwpancerna). Litery EC w nazwie pochodzą od słów Enhanced Capability (rozszerzone możliwości).

Jednorazowy granatnik waży zaledwie 3,5 kg. W wyrzutni mieści się pocisk o zasięgu do 350 metrów z głowicą kumulacyjną, zdolną do przebicia co najmniej 450 mm pancerza (choć w warunkach testowych uzyskiwano wyższą przebijalność). To wartość wystarczająca do zniszczenia większości pojazdów opancerzonych.

Podawane przez ministerstwo informacje o możliwości niszczenia czołgów są nieprecyzyjne – 450 mm penetracji pancerza to za mało, aby zniszczyć współczesny czołg przy trafieniu w pancerz czołowy. Jest to jednak możliwe przy trafieniu w słabiej chronione miejsca.

Granatniki tego typu - przekazane przez Danię - są używane m.in. przez wojska ukraińskie.

Polskie granatniki

Warto zauważyć, że przez długie lata Polska miała zmagazynowane dziesiątki tysięcy lekkich granatników RPG-76 Komar. Ze względu na przepisy, pociski bez systemu autodestrukcji nie mogły być jednak wykorzystane.

Część zapasów sprzedano do różnych obrońców zagranicznych. To, co pozostało, przekazano w marcu walczącej Ukrainie.