Rosjanom brakuje sprzętu? Wysyłają na front pojazd z defilad

Ukraińcy zdobyli m.in. dużą liczbę rosyjskich kołowych transporterów opancerzonych BTR-82A . Defence24 – powołując się na informacje wolontariusza Romana Donika – podaje, że jeden ze zdobycznych pojazdów miał "wyraźne oznaczenia świadczące o wcześniejszym wykorzystaniu go na rosyjskich paradach". Przyjrzyjmy się bliżej tej konstrukcji.

BTR-82A to produkowana od 2011 r. przez Arzamaską Fabrykę Maszyn głęboka modernizacja transporterów BTR-80. W porównaniu z pierwowzorem, konstrukcja posiada wzmocniony pancerz oraz ulepszoną ochronę. Według Zespołu Badań i Analiz Militarnych, dotąd przekazano rosyjskim siłom zbrojnym ok. 2 tys. tych maszyn (stan na 2021 r.). Armia przyjęła je do służby dziewięć lat temu.