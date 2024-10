Słynna polska bron trafi do Korei Płd. Jest koszmarem Rosjan

Polska firma Grupa WB podczas targów KADEX 2024 (Korea Army International Defense Industry Exhibition) podpisała umowę z południowokoreańską Administracją Programu Zamówień Obronnych (DAPA) na dostawę około 200 dronów Warmate-3 w wersji bojowej oraz treningowej. Sprawia to, że Grupa WB stała się pierwszą polską firmą, która będzie dostarczać uzbrojenie do Korei Południowej.

Warmate-3 to najnowsza ewolucja dronów Warmate produkowanych przez Grupę WB wyróżniająca się na tle najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych bezzałogowych systemów powietrznych dostępnych na rynku. Ich szczególna skuteczność została zauważona podczas wojny w Ukrainie.

Warmate to lekki dron o masie 5,3 kg i rozpiętości skrzydeł 1,6 m, który może pozostawać w powietrzu przez 30 minut. Jego maksymalny zasięg wynosi około 80 km, ale efektywny zasięg operacyjny jest ograniczony do około 30 km ze względu na ograniczenia komunikacji radiowej. Warmate-3 w stosunku do starszych wariantów wyróżnia się zastosowanie włókna węglowego oraz możliwością przenoszenia 3-kilogramowych głowic.