Warmate na polowaniu. Polska broń niszczy rosyjskie radary

Rosjanie ustawili tam mobilny radar 48Ja6-K1 Podlet-K1 . To trójwspółrzędna stacja radiolokacyjna , opracowana z myślą o wykrywaniu celów powietrznych – także tych niewielkich i niskolecących. Sprzęt ten współpracuje m.in. z systemami przeciwlotniczymi S-300 i S-400 .

Pracujący w paśmie S radar ma obrotowy zespół anten – obok anteny służącej do wykrywania i śledzenia celów tworzą go także niewielkie anteny kompensacyjne, odpowiedzialne za ochronę przed aktywnymi zakłóceniami.

Podczas ataku na radar 48Ja6-K1 Podlet-K1 Ukraińcy użyli co najmniej dwóch Warmate’ów. Pierwszy uderzył w zespół anten, a drugi w kabinę obsługi.

Drugi atak z wykorzystaniem Warmate’a został ujawniony 28 kwietnia, ale przeprowadzono go wcześniej. Tym razem ofiarą polskiej broni padł przenośny rosyjski radar NRLS Repejnik. To niewielkie urządzenie, przeznaczone przede wszystkim do wykrywania dronów, a także – na niewielkich dystansach – pojazdów i pojedynczych osób.