Słowacja i Ukraina stworzą nową haubicę samobieżną. Inspiracją jest Bogdana i EVA

Ukraińcy potrzebują zaplecza produkcyjnego poza granicami kraju, a Słowacy są bardzo zainteresowani ukraińskimi doświadczeniami z frontu oraz po wojnie będą też mieli produkt wywodzący się ze sprawdzonego w walce rozwiązania, co pozytywnie wpłynie na postrzeganie ich sprzętu. Warto zaznaczyć, że słowacki ciężki przemysł obronny od lat 90. XX wieku tkwi w marazmie bez większych sukcesów.

Słowacy oferują wykorzystanie doświadczeń ze swojej haubicy EVA, a Ukraińcy z Bogdany. Obydwa systemy artyleryjskie są konstrukcjami kołowym,i co z jednej strony pozwala na bardzo szybkie przemieszanie się po drogach z prędkością do około 90 km/h, ale gorzej sobie radzą w terenie od systemów z podwoziem gąsienicowym wykorzystywanym w polskim Krabie czy niemieckich PzH 2000 .

Kolejnym plusem systemów kołowych są ich niższe koszty eksploatacji co przy ich dużej liczbie przynosi niemałe oszczędności przez cały okres życia. Dokładnie te same założenia były przyczyną powstania francuskiego Caesara .

Historia haubicy EVA sięga 2014 roku kiedy to Konštrukta Defence uznała, że potrzebny jest lżejszy i mniejszy wariant systemu artyleryjskiego Zuzana 2, z którego zapożyczono m.in. działo kal. 155 mm o długości 52 kalibrów oraz automat ładowania. Początkowo wykorzystywano podwozie sześciokołowe, ale ostatecznie stanęło na ośmiokołowym podwoziu od czeskiej Tatry także wykorzystywanym w Ukrainie np. w przypadku systemu Burewij .

Ostatecznie mamy więc haubicę o masie bojowej 26,5 tony obsługiwaną przez trzech żołnierzy znajdujących się w opancerzonej kabinie wyposażonej też w klimatyzację. Haubica EVA jest zdolna do ostrzału celów na dystansie 41 km w przypadku pocisków z gazogeneratorem lub ponad 50 km przy wykorzystaniu amunicji z dopalaczem rakietowym .

Szybkostrzelność prowadzonego ognia to maksymalnie pięć strz./min i możliwy jest też ostrzał w niszczycielskim trybie MRSI, gdzie wszystkie wystrzelone pociski spadają na cel niemal jednocześnie. Z kolei przewożony zapas amunicji obejmuje gotowych do wystrzelenia 12 pocisków wraz z ładunkami prochowymi oraz 12 dodatkowych, które jednak wpierw muszą zostać przygotowane do użycia.