Ukraińcy stracili system Burewij. Wyprodukowano ich tylko parę sztuk

Systemy Burewij to daleko idąca modernizacja starszych wyrzutni BM-27 Uragan zwiększająca jest skuteczność oraz przeżywalność na polu bitwy. Warto jednak zaznaczyć, że Rosjanie mimo licznych porażek wciąż są groźnym przeciwnikiem i zdołali niedawno wyeliminować np. armatohaubicę Caesar oraz zniszczyli polską armatohaubicę AHS Krab i drugą uszkodzili.

Wyprodukowany przez Ukraińców system Burewij dalej wykorzystuje 16-prowadnicową wyrzutnię pocisków rakietowych kal. 220 mm zarówno starego typu jak: 9M27F (~100 kg głowica odłamkowo-burząca), 9M27K (kasetowe), 9M59 i 9M27K2 zawierające miny przeciwpancerne) o zasięgu do 35 km, jak i nowego typu o zasięgu zwiększonym do 65 km. Co ciekawe wyrzutnia została osadzona na ośmiokołowym podwoziu od czeskiej firmy Tarta.