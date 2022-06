Litwa się zbroi. Minister obrony sygnalizuje zamiar nabycia haubic CAESAR

Jest to trzeci klient dla tego systemu po tym, jak w lutym 2022 roku francuska Dyrekcja Generalna ds. Uzbrojenia zleciła firmie Nexter opracowanie wersji Mk II. Do 2031 roku Francja może nabyć do 109 nowych SPH 6x6 CAESAR Mk II. W maju 2022 roku Belgia podpisała umowę na dziewięć takich systemów.