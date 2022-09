Amerykańskie drony Switchblade 600 dla Ukrainy. Rosyjskie czołgi będą bez szans

Drony Switchblade 600 to większa wersja znanych już Switchblade 300 przeznaczona do eliminowania cięższych celów z czołgami włącznie zaprojektowana przez firmę AeroVironment. Do ich eliminacji służy cięższa dwufunkcyjna głowica bojowa o masie zbliżona do tej z Javelina mogąca zniszczyć nawet czołg chroniony pancerzem reaktywnym, jak i zgrupowanie piechoty.