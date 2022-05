Switchblade 300 dostrzeżony w Ukrainie. Drona kamikaze dostarczyły USA

Switchblade 300 z opatentowaną funkcją "wave-off" to idealny pocisk samonaprowadzający do zwalczania celów znajdujących się poza zasięgiem wzroku, przeznaczony do wsparcia sił konwencjonalnych i specjalnych w terenie lub na stałych pozycjach obronnych. Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie ten wyjątkowy system obronny, który pierwszy raz w historii został dostrzeżony podczas rosyjskiej inwazji. Jego szczątki zostały odzyskane przez siły rosyjskie w obwodzie charkowskim.