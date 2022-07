Francja zamawia Caesary za 85 mln EUR. Zastąpią te wysłane do Ukrainy

Warto jednak zaznaczyć, że aktualnie we Francji są opracowywane założenia artylerii nowej generacji. Prace prowadzone przez Generalną Dyrekcję Uzbrojenia (DGA) i wedle wcześniejszych planów czteroletni cykl badan i certyfikacji ma zostać zakończony do 2024 roku. Warto zaznaczyć, że aktualnie zamówione Caesary nie będą częścią tego programu, ale będą mogły być w przyszłości zmodernizowane do standardu Mark II.