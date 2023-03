Nowy śmigłowiec do obrony amerykańskich baz atomowych

MH-139 Grey Wolf jest śmigłowcem wielozadaniowym opartym na sprawdzonej platformie podwójnego zastosowania Leonardo AW139. Głównym zadaniem MH-139 będzie ochrona baz międzykontynentalnych pocisków balistycznych oraz transportu urzędników państwowych i sił bezpieczeństwa USA . Jest on oparty na sprawdzonym śmigłowcu AW139, którego ponad 1130 egzemplarzy jest obecnie w eksploatacji na całym świecie.

– Ta decyzja jest ważnym krokiem w kierunku wprowadzenia MH-139A do eksploatacji i zapewnienia siłom powietrznym USA lepszego zabezpieczenia wyrzutni pocisków na dziesięciolecia. Dokładamy wszelkich starań, aby rozpocząć dostawy w przyszłym roku – powiedział Azeem Khan, dyrektor programu MH-139 w Boeingu.

– Moi koledzy z zespołu w Leonardo, wraz z naszymi partnerami z Boeinga, niezmiennie będą kontynuować nasze partnerstwo i są w pełni zaangażowani w zapewnienie sukcesu floty – powiedział Clyde Woltman, prezes Leonardo Helicopters US.

MH-139A powstał dzięki współpracy Leonardo jako producenta samego śmigłowca oraz Boeinga, jako głównego wykonawcy odpowiedzialnego za militaryzację i wsparcie. Leonardo produkuje wielozadaniowe cywilne śmigłowce w swoim zakładzie w północno-wschodniej Filadelfii, podczas gdy Boeing jest odpowiedzialny za zaopatrzenie i montaż sprzętu wojskowego oraz wsparcie po dostawie śmigłowca. Zamawiając sprawdzony śmigłowiec AW139 zintegrowany z zaawansowaną technologią Boeinga amerykańskie siły powietrzne zminimalizowały ryzyko związane z wprowadzeniem do służby nowej konstrukcji.

Zwiększone w stosunku do UH-1N możliwości MH-139A pozwalają mu wykonywać misje szybciej, ciszej i efektywniej. Dzięki zwiększeniu prędkości i zasięgu o 50% oraz zwiększeniu maksymalnej masy o ponad 2000 kg, śmigłowiec jest dobrze przygotowany do realizacji misji Sił Powietrznych polegającej na ochronie międzykontynentalnych pocisków balistycznych w całych Stanach Zjednoczonych.

Pozostałe to baza Minot w stanie Dakota Północna i baza F.E. Warren w stanie Wyoming. We wszystkich trzech baza są silosy z pociskami strategicznymi Minuteman III . Wymienione bazy są częścią Strategicznego Dowództwa Sił Powietrznych (USAFSTRATCOM), które jest odpowiedzialne za zarządzanie siłami nuklearnymi USA

MH-139A oferowany wspólnie przez Boeinga i Leonardo zwyciężył w konkursie na nowy śmigłowiec do ochrony baz międzykontynentalnych pocisków balistycznych w 2018 r. Podpisano wtedy umowę ramową o wartości 2,4 mld dolarów na dostawę maksymalnie 84 śmigłowców, sprzętu pomocniczego i stworzenie systemu szkoleniowego.

Pierwsze cztery śmigłowce przedseryjne zostały dostarczone w sierpniu 2022 r. Nastąpiło to po wydaniu przez Federalną Administrację Lotnictwa (FAA) ostatniego uzupełniającego certyfikatu typu, niezbędnego do wypełnienia formularza 250 Departamentu Obrony USA i formalnego rozpoczęcia odbioru śmigłowców. W kolejnych miesiącach wspomniane cztery maszyny były wykorzystywane do dodatkowych testów rozwojowych i wstępnych testów operacyjnych.