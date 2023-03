Anka-3 konkurencją Kizilelmy? Turcja pokazała nowy bojowy bezzałogowiec

Słowa Oktay'a najwyraźniej okazały się prawdą, bo w sobotę, 18 marca prezes firmy TUSAŞ - Temel Kotyl zamieścił prawdziwe zdjęcie (nie były to rendery) prototypu bezzałogowca Anka-3 na swoim koncie na Twitterze. Pojawiają się również informacje, że jego dziewiczy lot może odbyć się już w kwietniu 2023 r. Dokładna specyfikacja maszyny wciąż pozostaje tajemnicą. Z dostępnych informacji wynika jednak, że Anka-3 będzie bezzałogowcem o masie startowej wynoszącej ok. 7 ton, napędzanym przez jeden silnik turbowentylatorowy i zdolnym do lotów z prędkością 800 km/h.