Pierwszy Black Hawk dla Ukrainy. Kupili śmigłowiec od prywatnej firmy

Pomoc dla Ukrainy do niedawna nie obejmowała zachodnich samolotów i śmigłowców. Poza morskimi śmigłowcami Sea King , dostarczonymi przez Wielką Brytanię, Ukraina mogła liczyć głównie na sprzęt o rosyjskim rodowodzie, jak śmigłowce Mi-17 , Mi-2 czy Mi-24 .

Choć żaden z krajów Zachodu nie zadeklarował takiej pomocy, w ręce Ukraińców trafił co najmniej jeden śmigłowiec UH-60A Black Hawk, który jest już przez nich wykorzystywany, co dokumentują zdjęcia udostępnione przez Główny Zarząd Wywiadu.

Widać na nich Black Hawka, który – jak głosi podpis – powrócił właśnie z akcji bojowej. Równie ciekawa, jak sama obecność tego śmigłowca w Ukrainie, jest droga, jaką do niej trafił.

Widoczny na zdjęciach śmigłowiec nie jest bowiem egzemplarzem pozyskanym w ramach międzynarodowej pomocy, ale samodzielnym nabytkiem Ukrainy. Kijów pozyskał go od firmy Ace Aeronautics, na co wskazuje charakterystyczne dla niej malowanie – białe i niebieskie pasy w dolnej części kadłuba. Na śmigłowcu znajdują się już ukraińskie znaki przynależności państwowej.

Takie pochodzenie śmigłowca wskazuje, że – choć był on używany przez wojsko – został pozbawiony specjalistycznego wyposażenia, z jakim używała go US Army. Pozyskana od Pentagonu maszyna została następnie wyremontowana przez Ace Aeronautics i sprzedana Ukrainie.