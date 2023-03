Tajemnicze samoloty szturmowe Su-25 w Ukrainie. Prawda wyszła na jaw

Jak podaje portal Defense Express Ukraina faktycznie otrzymała od Macedonii Północnej w sierpniu 2022 roku cztery samoloty szturmowe Su-25. Informacje zostały ostatecznie potwierdzone 14 marca br. przez ministerstwo obrony Macedonii. Co ciekawe są to byłe ukraińskie maszyny sprzedane Macedonii Północnej w 2001 roku, które były wykorzystywane przez tamtejsze lotnictwo do 2004 roku.