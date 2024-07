Korea przetestowała nową broń. To dzieło rodem z "Gwiezdnych Wojen"

Korea Południowa przeprowadziła pierwsze testy systemu przyszłości Laser based Anti-Aircraft Weapon Block-I, który ma zapewnić ekonomiczne zwalczanie szerokiego spektrum celów w porównaniu do obecnych rozwiązań. Przedstawiamy, co wiadomo o południowokoreańskim laserze.

Przetestowany południowokoreański laser jest konstrukcją o mocy 20 kW, która ma być przystosowana do użytku w lądowych siłach zbrojnych Korei Południowej. Jest to rozwiązanie stacjonarne, podczas gdy wariant Block-II ma być już mobilny. Ponadto opracowywany jest też wariant Block-III o większej mocy przeznaczony do wykorzystania na okrętach.

Będą one stanowić uzupełnienie dla lufowych systemów przeciwlotniczych i antydronowych kal. 40 mm. Te załadowane amunicją przeciwpancerną lepiej nadają się do zwalczania bardziej opancerzonych celów, z którymi laser sobie nie poradzi. Widać, że Korea Południowa rozwija broń przyszłości podobnie jak robią to choćby Amerykanie bądź Brytyjczycy.

Broń laserowa — strzał to koszt paru dolarów oraz problemów z celnością brak

Broń laserowa będąca standardowym elementem uniwersum science fiction jest coraz bliższa rzeczywistości. Po wprowadzeniu do służby umożliwi zajęcie w dużej mierze miejsca klasycznych lufowych systemów przeciwlotniczych, ponieważ eliminacja takich celów jak drony czy pociski manewrujące będzie prostsza i tańsza.

W przypadku laserów mamy wręcz punktową celność na dystansie paru kilometrów ze względu na prędkość światła. Jedynym minusem jest rozpraszanie się wiązki wraz z dystansem, co wpływa na jej moc i podatność na warunki pogodowe. W przypadku lasera zasięg będzie niższy w mgliste czy deszczowe dni ze względu na szybsze rozpraszanie się wiązki.

Ponadto zaletą jest też koszt zestrzelenia wynoszący zaledwie parę dolarów w porównaniu do np. serii systemów Skynex, gdzie kilkupociskowa seria to już wydatek nawet paru tys. euro (w zależności od typu amunicji). Tymczasem w przypadku lasera jedyne, za co płacimy to energia elektryczna.

To pozwala na eliminację celów lekkich takich jak drony czy pociski manewrujące bardzo niskim kosztem i w zasadzie tylko ciężko opancerzone cele w postaci np. głowic penetrujących bądź bomb lotniczych mogą wytrzymać oświetlanie wiązką wystarczająco długo, aby uderzyć w cel.

Lasery eliminują swoje cele poprzez działanie wysokiej temperatury, która ma stopić np. drona czy poprzez podgrzanie poszycia pocisku manewrującego wywołać detonację głowicy bojowej, czy zapasu paliwa rakietowego. Broń laserowa zapewni Korei Południowej istotne zwiększenie możliwości przeciwko szczególnie tanim i masowo wykorzystywanym dronom.

