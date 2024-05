Mocarstwo ma już dość Putina. "Potwór" pojedzie do Ukrainy

Sami Ukraińcy twierdzą, że w niektórych przypadkach system IRIS-T SLM ma 100 proc. skutecznych zestrzeleń . Tak imponująca skuteczność odnosi się m.in. do pocisków manewrujących, ale także z innymi wrogimi celami IRIS-T SLM radzi sobie doskonale, w efekcie czego obok amerykańskich systemów Patriot jest jedną z najbardziej pożądanych przez Ukraińców tego typu broni, o jaką proszą zachodnich sojuszników.

IRIS-T to niemiecki system przeciwlotniczy wykorzystujący pociski powietrze-powietrze IRIS-T, które zostały opracowywane jeszcze w latach 90. XX wieku jako następcy AIM-9 Sidewinder. Cechują się m.in. technologią wektorowania ciągu, która w połączeniu z rozbudowanymi powierzchniami sterowymi przekłada się na bardzo dobrą manewrowość, oraz rozbudowanym naprowadzaniem termicznym. Ta ostatnia cecha to pokłosie stosowania przez producenta sensora IR czwartej generacji, który jest odporny na systemy walki elektronicznej.

Koncern Diehl Defence opracował kilka wariantów tego systemu - IRIS-T SLX (dalekiego zasięgu), IRIS-T SLM (średniego zasiegu) oraz IRIS-T SLS (krótkiego zasięgu). Są przystosowane do neutralizowania pocisków manewrujących i balistycznych, a także samolotów, śmigłowców i bezzałogowych statków powietrznych, ale różnią się m.in. podwoziem, na którym osadzane są wyrzutnie oraz zasięgiem.

Tym razem Niemcy przygotowują dla Ukrainy najprawdopodobniej kolejny wariant IRIS-T SLM. W jego przypadku wyrzutnie mają podwozie kołowe (MAN 8×8) i zawierają osiem zasobników na pociski, które po wystrzeleniu osiągają prędkość do 3 Ma (1021 m/s). Są w stanie dosięgać celów znajdujących się na dystansie do maksymalnie 40 km i na pułapie do 20 km.