Szwajcaria złomuje broń. To systemy, które mogłyby przydać się Ukrainie

System pocisków ziemia-powietrze Rapier to efekt współpracy British Aircraft Corporation i Guided Weapons Division (dziś znanego jako MBDA). Prace nad nim ruszyły w latach 60. na zlecenie brytyjskiego ministerstwa obrony. Brytyjczycy chcieli stworzyć godnego następcę holowanego działa przeciwlotniczego L-70 Bofors kal. 40 mm, który będą cechowały m.in. szybkostrzelność, duże prawdopodobieństwo trafienia w celu pojedynczym pociskiem, mobilność i zdolność do szybkich reakcji.

Głównym elementem systemu Rapier jest holowana wyrzutnia, która kryje w sobie m.in. antenę radaru obserwacyjnego, system identyfikacji swój-obcy (IFF), system naprowadzający, czy stację do nadawania komend radiowych. Wspomniany radar może wykrywać nisko latające cele z odległości wynoszącej ok. 15 km. Z kolei wyrzutnia pozwala na rażenie celów znajdujących się w odległości do 500 do 7000 m, na pułapie od 15 do 3000 m. Zdaniem ekspertów właśnie takie właściwości systemu Rapier sprawdziłyby się podczas obrony infrastruktury cywilnej w Ukrainie.