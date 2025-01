Egipt zmodernizuje Abramsy oraz kupi APKWS i Hellfire’y

Kair jest jednym z największych odbiorców amerykańskiej pomocy wojskowej od czasu traktatu pokojowego z Izraelem w 1979 roku. Najważniejszą decyzją jest sprzedaż sprzętu, który pozwoli na doprowadzenie egipskich M1A1 do konfiguracji SA (Situational Awareness ) – tej samej, w której czołgi trafiły do uzbrojenia sił zbrojnych Ukrainy. Wszystkie prace odbędą się w Fabryce numer 200 w Abu Zabal pod Kairem, a nad ich poprawnym przebiegiem czuwał będzie General Dynamics Land Systems. Fabryka numer 200 zmontowała w latach 1988–2011 ponad 1100 czołgów z podzespołów dostarczonych z USA (z niewielkim udziałem komponentów produkowanych lokalnie).

Abramsa w konfiguracji o zwiększonej świadomości sytuacyjnej wyposażono w wielo­warst­wowy pancerz III generacji zbudowany z płyt ze stopu zubożonego uranu (niedostępny dla klientów eksportowych), system FLIR II generacji, system wsparcia dowodzenia oddziałem wielkości brygady lub mniejszym FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below) czy system Far Target Locate określający odległość do celu za pomocą dalmierza laserowego. Świadomość sytuacyjną załogi poprawiono również dzięki instalacji wyświetlaczy pozwa­la­ją­cych odróżnić jednostki swoje od wrogich (Blue Force Tracking), wyposażeniu wieżyczki dowódcy w termowizyjne przyrządy obserwacyjno-celownicze RTS (Remote Thermal Sight) i usprawnionemu systemowi obserwacji kierowcy.