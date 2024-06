Najpotężniejsza armata czołgowa świata. ASCALON 140 mm zniszczy każdy czołg Rosji

Jest to trend widoczny zarówno wśród propozycji niemieckiego, jak i francuskiego przemysłu. O ile Niemcy proponują zwiększenie kalibru głównego uzbrojenia czołgów do 130 mm (armata Rh-130 L/52 z czołgu KF51 Panther), to Francja idzie o krok dalej lansując armatę ASCALON kalibru 140 mm.