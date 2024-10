Ważna pomoc dla Ukrainy. Australia przekaże czołgi Abrams M1A1SA

Australia modernizuje swoje siły zbrojne – poza nowymi okrętami podwodnymi i samolotami, pozyskuje m.in. nowe armatohaubice K9 , bojowe wozy piechoty, a także czołgi. Wybór Canberry padł na amerykańskie czołgi Abrams – Australia zamówiła 75 tych maszyn w tym samym wariancie, co Polska, czyli M1A2SEPv3.

49 kolejnych Abramsów to dla Ukrainy istotne wzmocnienie. Kraj ten otrzymał dotychczas 31 lub 33 czołgi tego typu od Amerykanów, z czego do siedmiu pojazdów zostało zniszczonych, a podobna lub większa liczba czołgów uległa uszkodzeniu. Australijska pomoc pozwoli zatem na uzupełnienie strat w eksploatowanym obecnie przez Ukrainę batalionie Abramsów (etatowo to 31 czołgów), a także na sformowanie kolejnego.