Rumunia wybrała jak Polska. Amerykanie wydali zgodę na potężne samoloty

Poza samolotami Rumunia pozyska 33 silniki Pratt & Whitney F135-PW-100, sprzęt do swój-obcy (IFF), urządzenia kryptograficzne AN/PYQ-10, pakiet uzbrojenia oraz wsparcie logistyczne. To obejmie części zamienne, sprzęt niezbędny do przeprowadzania konserwacji samolotów oraz szkolenie personelu rumuńskich sił powietrznych. Te obecnie dysponują byłymi norweskimi samolotami F-16AM/BM, co pozwoliło wycofać ze służby MiG‑21 LanceR.