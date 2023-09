Komendant policji i granatnik RGW90. Wyjaśniamy incydent w KGP

Oficjalna wypowiedź Jarosława Szymczyka po incydencie wskazywała , że strzał padł po tym, jak położył on granatnik pionowo na ziemię. Biorąc pod uwagę, że wszystkie czynności niezbędne do oddania strzału były zrobione, całkiem możliwe, że strzał wywołała bezwładność mechanizmu spustowo-uderzeniowego.

W ten oto sposób samo gwałtowne położenie pionowo odbezpieczonego granatnika, ważącego od 7,5 kg do 9,2 kg w zależności od wersji, mogło spowodować wystrzał, tak samo, jak ma to miejsce w przypadku np. upadku na ziemię niektórych pistoletów (pozbawionych blokady iglicy).

Warto zaznaczyć, że to właśnie dzięki tej nowoczesnej niemieckiej konstrukcji gen. Jarosław Szymczyk przeżył swój incydent. Gdyby zamiast RGW90 został użyty np. granatnik RPG-7 lub jeden z egzemplarzy, z którymi pozował Radosław Sikorski , to skutki incydentu byłyby dużo bardziej tragiczne.

Na całe szczęście dla osób będących tego pamiętnego dnia w pobliżu rzeczonego pokoju został użyty granatnik z nowej rodziny konstrukcji przystosowanych do odpalania z pomieszczeń zamkniętych. W przypadku RGW90 można bezpiecznie strzelać do czołgów z budynków, w których wystarczą za strzelcem jeden-dwa metry wolnej przestrzeni.

Ponadto warto zaznaczyć, że głowica bojowa granatnika RGW90 uzbraja się dopiero po około 20 metrach (liczone są obroty pocisku do mierzenia dystansu). To sprawiło, że wystrzelony granat przeciwpancerny nie zdetonował przy uderzeniu w podłogę, tylko przebił ją i eksplodował na niższym piętrze lub dalej, gdzie najwyraźniej na szczęście nikogo nie było. Jeśli byłby to prosty zapalnik uderzeniowy bez zwłoki z RPG-7, to tutaj także doszłoby do śmierci każdej osoby obecnej w pokoju.