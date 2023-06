Rosjanie się uczą. Niektóre jednostki mogą kontrować artylerię w dwie minuty

Początkowo w przypadku Rosjan w etatowych jednostkach artyleryjskich czas misji kontrbateryjnych, gdzie to własna artyleria odpowiada na ostrzał artylerii przeciwnika zajmowało 5 - 20 minut w przypadku jednostek dysponujących dronami Orłan i sparowanych z radarami artyleryjskimi . Z kolei w przypadku jednostek pozbawionych tego tandemu czas reakcji mógł sięgać godzin lub nawet dni.

Teraz według dr. Jacka Watlinga, który wrócił z wyprawy badawczej w Ukrainie, Rosjanie zdołali ten czas zredukować do dwóch minut co sprawa, że w takich warunkach względnie bezpiecznie mogą działać tylko systemy samobieżne. Rosjanie wykorzystują do synchronizacji system Strelets i mają też w większej mierze opierać się na moździerzach kal. 120 mm ze względu na problemy z dostawami amunicji kal. 152 mm.